お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、27日放送のフジテレビ系「千原ジュニアのへべれけ」（午後11時40分）に出演。若者の認知度にショックを受けた。千原ジュニアとゲストによるトークバラエティー。この日はふかわりょう、オードリーの春日俊彰、SWEET STEADYの塩川莉世、白石まゆみがゲスト出演した。ふかわは、SWEET STEADYの2人を前に「多分彼女たちにとって、テレビってそんなに」とSNS世代にとってテレビの価値が