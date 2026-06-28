群馬県・前橋市の職員の男が、知人女性にストーカー行為を繰り返した疑いで逮捕されました。前橋市・市民税課の副主幹、宮下修治容疑者（当時41）は、2026年3月から6月にかけて、30代の知人女性に対して、SNSを使って面会や交際を求めるメッセージを合わせて26回送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いが持たれています。警察によりますと、宮下容疑者は、女性から拒否されているにもかかわらず、「きょうも会いたいです」「ヒ