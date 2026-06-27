トルコで空気を入れる作業中のタイヤが突然“爆発”する瞬間をカメラがとらえていた。作業員の1人は一瞬画面から消えるほど飛ばされたが、命に別条はないという。空気入れ中にタイヤが“爆発”トルコでトラックの荷台で作業員2人がタイヤに空気を入れていたとき、その瞬間が訪れた。画面左の男性は白いキャップをかぶり、もう1人の男性は黒っぽい服を着てタイヤに座っている。その時…。タイヤが大きく跳ね上がった。この“爆発”