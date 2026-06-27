福岡市動物園では27日、4年ぶりにツシマヤマネコの赤ちゃんが生まれたことを記念したイベントを開催し、子ネコの映像を公開しています。福岡市動物園では、ことし4月4年ぶりにツシマヤマネコの赤ちゃん1頭が生まれました。性別は分かっていませんが、生まれた時の体重は約100グラムで、体長は約10センチでした。誕生を記念して動物園では職員が作ったツシマヤマネコのオリジナルボードゲームの体験イベントが開かれて