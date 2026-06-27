鍋料理店「赤から」は、2026年6月23日から7月27日までの期間限定で、「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施しています（一部店舗を除く）。旨辛い赤から鍋のあとのハーゲンダッツは格別赤から鍋を注文した人を対象に、869円でハーゲンダッツ最大6種類が、90分間食べ放題になる「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施中です。赤からならではの"旨辛"の鍋や料理を堪能したあとに味わう、濃厚でなめらかなハーゲンダッツは、まさに至福