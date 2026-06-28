〈「アメリカ人の継父に家から追い出され…」大学2年で家ナシ→全米トップの研究機関に勤務→起業で年間6000万円以上の利益を出した日本人女性（32）の“逆転人生”〉から続く10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。【貴重画像】27歳上アメリカ人夫のとのラブラブツーショット、アメリカで“衝撃的な学校生活”を送った女子高