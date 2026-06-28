歌手で俳優の美輪明宏さんが、20日に老衰のため亡くなったことが28日、公式サイトで発表されました。91歳でした。■公式サイトの発表文訃報突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます。なお、葬儀告別式