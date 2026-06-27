俳優の村上虹郎（29）が傷害容疑で書類送検されていたことが、6月26日に明らかになった。事件発生は2024年で、当時交際していた女性の髪をつかんで顔を殴るなどして全治1カ月以上の重傷を負わせた疑い。26年に入って被害女性から警視庁に相談があったという。村上は任意の調べに対して容疑を認めているというが、報道を受け、《東リベ実写メンバー次々とやらかしてておもろい》なんて不謹慎な声がXに上がってしまっている。週刊