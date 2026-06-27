有楽町でみつけた、姫路発祥の味噌ラーメンが楽しめる専門店。2026年元日にオープンしたこちらのお店では、YouTuberヒカルさんが愛したことでも話題の、姫路発祥の味噌ラーメンを東京で楽しめます。看板メニューの「うま味噌ラーメン」は、米の甘みを感じる白味噌に、旨みとコクの強い赤味噌を合わせた“三種のブレンド味噌”が特徴!今回は、人気の『味玉チャーシュー麺』と『チャ&#125