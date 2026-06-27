北中米W杯が開幕し、快進撃を続けている日本代表。そのアツい戦いをテレビで見て「いつか現地で応援したい」と思った方もいると思います。ただ、SNSでは「チケット代が高すぎる」「アメリカの物価が異常」といった投稿も数多く見かけます。実際のところ、W杯を現地観戦するにはどれくらいのお金が必要なのでしょうか。そこで今回は、現地に6月12日〜7月8日の27日間滞在し、北中米W杯を観戦している筆者が、実際にかかってい