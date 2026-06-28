サッカー日本代表は26日、ワールドカップ北中米大会のグループステージ第3戦でスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、勝ち点1を獲得し、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。【衝撃画像】「あの優しそうな堂安が？」「ベンチも騒然」試合中に激怒する堂安律、第4審判にメンチを切る姿を写真で見る元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この試合をどう見たのか。話を聞いた。©JMPA◆◆◆ス