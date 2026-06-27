北朝鮮の金正恩総書記は25日、国防科学院などが実施した重要兵器試験を視察した。朝鮮中央通信が報じた。更新型240ミリ多連装ロケット砲、戦術弾道ミサイル用の特殊任務弾頭、155ミリ自走砲向けの射程延長砲弾などが試験され、金総書記は「大満足」の意を示したという。南北軍事境界線一帯への長距離・精密火力配備を加速させる姿勢を改めて鮮明にした形だ。今回試験された更新型240ミリ24連装ロケット砲は、火器管制システムを全