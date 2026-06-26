お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（54＝写真）が4月末に「体調不良」で休養を発表してから、もう2カ月。【もっと読む】バナナマン日村が体調不良で休養するまでの“暴食・連食デイズ”と妻・神田愛花「お腹いっぱい食べさせる」の献身愛6月22日には、北海道帯広市にあるホルモン屋のインスタに、日村＆神田愛花（46）夫妻の来店の様子が投稿され、笑顔を浮かべる日村の姿に、《元気そうで何より》《心に栄養が必要だった