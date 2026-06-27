アニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期のメインPVが解禁された。優敷山女・茂見紅葉・土呂瀞騎士華のキャラクターボイスとOPテーマも発表された。【動画】新ヒロイン登場！公開された『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期PVPV内では、第3期から登場する新たなヒロインである優敷山女、茂見紅葉、土呂瀞騎士華のキャラクターボイスを解禁。気になる担当キャスト情報は、本編放送にて発表予定となっ