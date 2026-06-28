ドジャース大谷翔平（31）の第2子が男児であることがわかった。報道陣の前で、「いやもう可愛いですね」と本人が性別を明かし、「1人より2人のほうが倍以上、大変なんじゃないかと思う。球場と家のことは分けて、両方頑張る必要はないと思うんですけど、楽しみながらみんなで過ごしたい」と生活の変化について語った。【写真を見る】ゆったりしたシルエットのコート姿で颯爽と歩く、妊娠中の真美子さん（全身）。「第1子よりも大