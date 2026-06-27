“歴代最強”ともいわれるサッカー日本代表は、どこまで勝ち進めるのか。W杯特需で経済効果は400億円超えか「森保一監督のもと、欧州のクラブで活躍する選手がそろっているのですから、今回こそベスト8に進んでほしいところ。日本は過去7回、W杯に出場、そのうち4回は決勝トーナメントに進出していますが、すべてベスト16で敗退しています。今回は“5度目の正直”として、壁を破ってほしいですね」（スポーツ紙記者）熱視線が