アメリカのトランプ大統領は26日、アメリカ企業にデジタルサービス税を課す国に対し、100％の関税を課すとSNSに投稿しました。100％の関税はその国から輸入される全ての商品にかけられ、アメリカとどのような貿易協定があろうとも実施されると警告しています。トランプ氏は「多数のヨーロッパ諸国がアメリカ企業にデジタルサービス税を課すことを議論していて、何か国かは導入間近だ」としていますが、具体的な国名には言及してい