FIFAワールドカップ2026のグループステージ（GS）全72試合が28日に全て終了し、決勝トーナメントへ進出する32チームが出揃った。1回戦から好カードが続出し、熱い戦いが期待される。【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた日本代表（FIFAランク18位）は、日本時間30日に行われる1回戦でW杯5回の優勝を誇る強豪・ブラジル（同6位）と対戦する。代表通