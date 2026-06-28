〈どうせ人気取りのためにボランティアとか行ってるんでしょうって、この23年間たくさん言われてきました。でもそんなことも笑い飛ばせるのは、自分できちんと現場を見てきたから。別に偽善者と呼ばれてもいいんです〉【画像】園遊会での風情ある和服姿、陣内智則とのド派手披露宴、片岡愛之助と金屏風前での2ショット…藤原紀香55歳の“波乱万丈”を写真で見るそう語りかけたのは、4月から大阪・関西大学の客員教授となった藤原