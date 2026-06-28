「BCNランキング」2026年6月15日〜21日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA50M550R（TVS REGZA）2位REGZA55Z875R（TVS REGZA）3位REGZA43M550R（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）5位VIERATV-55W95B（パナソニック）6位AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）7位AQUOS 4K4T-C43GL1（シャープ）8位BRAVIA 5K-55XR50（ソ