長崎県警佐世保署は２７日、長崎県佐世保市、海上自衛隊佐世保基地の海士（２２）を道交法違反（酒気帯び運転）容疑で現行犯逮捕した。発表では、２７日午前３時半頃、同市島地町の市道で酒気を帯びて普通乗用車を運転した疑い。左折時にふくらんだり、車線をまたいで停車したりする車をパトロール中の署員が見つけ、飲酒検知したところ、呼気１リットル中０・２５ミリ・グラム以上のアルコール分が検出された。「ラーメン屋で