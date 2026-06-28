アメリカ中央軍は2日連続でイランの軍事施設に対し、空爆を行いました。これを受け、イラン側も報復の攻撃を行い、応酬が続いています。アメリカ中央軍は27日、トランプ大統領の指示で、イランの防空設備やドローンの保管施設などに対し空爆を行ったと発表しました。アメリカ東部時間・27日早朝に、ホルムズ海峡付近で原油を積んだパナマ船籍のタンカーが、イランのドローン攻撃を受けたことへの報復措置だということです。トラン