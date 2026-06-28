南米・ベネズエラで連続して発生した大地震で、当局はこれまでに1430人が死亡したと発表しました。ベネズエラ北西部で24日に相次いで発生したマグニチュード7を超える地震で、ロドリゲス国会議長は27日、これまでに1430人が死亡し、3238人がけがをしたと明らかにしました。AP通信によりますと、政府には少なくとも6万8900人が行方不明になっているとの報告が家族などから寄せられているということです。また、IOM＝国際移住機関は2