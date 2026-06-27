母親が施設長を務める兵庫県内の障がい者施設で働いていた、るなさん（仮名・当時16歳）が昨年6月、利用者への暴行容疑で逮捕され、18日間にわたって勾留された後、同年12月に亡くなった。遺族側は、るなさんが逮捕・勾留中の取り調べなどによって重度のストレス障害や摂食障害を発症し、低栄養状態のまま死亡したとして、逮捕されてから一年となる今年6月17日、国と兵庫県を相手取り約1億円の損害賠償を求める訴訟を起こした。記