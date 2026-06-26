6月25日朝、青森県で最大震度6強を観測する地震が発生した。各テレビ局が地震に関する速報を伝えたが、日本テレビの水卜麻美アナウンサーの対応力に注目が集まっている。地震は午前7時30分に発生した。「気象庁によると、震源地は岩手県沖で、マグニチュードは7.2とされています。震度は、青森県階上町で6強、八戸市で6弱、岩手県盛岡市などで5強の強い揺れを観測しました。この地震で計11人が負傷し、気象庁は今後1週間程度、