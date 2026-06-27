〈「40代は本当に最悪で、まさに離婚寸前だった」約20年ぶりとなる自然妊娠をした3児の母（51）が語る、令和の子育てに感じる違和感〉から続く47歳で自然妊娠し、第3子となるレオくんを出産したhisakoさん（51）。約20年ぶりとなる妊娠・出産や“2周目子育て”についてSNSや自身のコミュニティで発信し、高齢出産・育児の当事者から絶大な信頼を得ている。【画像】「お母さん、おばあちゃんみたいよ」48歳で出産したhisakoさんの