辺野古沖で船が転覆した事故で亡くなった高校生の武石知華さんの母親と姉が、news23の取材に応じました。ご家族の許可を経て、news23に寄せた文章を掲載します。【写真で見る】亡くなった武石知華さんの母親と姉の“いまの思い”と“社会に願うこと” 辺野古転覆事故の家族が語る…あまりにも簡単に告げられた“娘の死”目次▼「⽇常の中にはあまりにも知華が」母と姉が語る今の心境▼「このようなまま、知華を送り出したく