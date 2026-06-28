無免許で不正送金するいわゆる「地下銀行」を営んだとして、インドネシア国籍の夫婦が逮捕されました。警察は送金した総額は10億円にのぼるとみて調べています。 【写真を見る】無免許で不正送金する「地下銀行」を営んだ疑いインドネシア国籍の夫婦を逮捕送金した総額は10億円にのぼるか 逮捕されたのは、インドネシア国籍で埼玉県越谷市の、エンリコ・マイ・ダニ容疑者（42）と妻のリスカ・オクタビアミス容疑者（33）です