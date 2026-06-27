「私が走ることで、子どもたちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなにうれしいことはない」8月29、30日に放送される『24時間テレビ49−愛は地球を救う−』（日本テレビ系）。同番組恒例の目玉企画、24時間チャリティーマラソンのランナーを、今年は俳優の星野真里（44）が務めることが発表された。6月22日、制作発表会見に出席した星野は、ランナーを引き受けた理由を冒頭のように語っていたが、その背景には、生まれつき筋