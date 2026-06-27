愛知県の春日井市消防本部の職員の男女2人が当直勤務の仮眠時間に女性用の仮眠室に一緒に入り、繰り返し滞在していたとして停職1か月の懲戒処分となりました。春日井市消防本部によりますと、2人は去年10月から今年3月末までの間、当直勤務の仮眠時間に、本来は男性が入れない女性用の仮眠室に一緒に入り、1時間程度の滞在を繰り返していたということです。今年5月、春日井市に匿名のメールがあり発覚しました。2人