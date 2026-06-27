国会が空転している。特別国会の閉会が20日後に迫る中、高市政権の強引な国会運営に怒った野党は衆院で審議拒否。参院も新たな日程調整に応じていない。中傷動画や暗号資産疑惑をめぐる高市首相のデタラメ答弁が火に油を注ぐ。26日の参院災害対策・震災復興特別委員会に出席した高市首相は、答弁をまた修正。諸悪の根源に反省の色はない。【もっと読む】高市首相は筋金入りの嘘つき！ 経歴詐称疑惑で米下院関係者が決定的証言「