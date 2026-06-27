影山優佳【写真：アフロ】THE ANSWER

「え？！可愛すぎない？！」森保J先制直後、元アイドルの仕草に釘付け

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯でDAZNレポーターの影山優佳が話題となっている
  • スウェーデン戦の先制ゴールの瞬間に影山が絶叫しながら小躍りし
  • 井口浩之の肩をつんつんする仕草がかわいいとファンから大反響だ
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