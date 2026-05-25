プレスツアーで訪れた高知県。黒潮町にある「土佐の塩丸」で、天日塩づくりを体験してきました。面白そう〜！とウキウキで訪れたら、まさか海と塩と人のつながりに思いを馳せることになるとは……！価格と満足度のギャップがありえない、イチオシのアクティビティをご紹介します。【世界一生産性が悪い塩】塩づくりの流れは、まず海水から塩ができる過程を学ぶところから。日本には岩塩がなく、国内の塩のほとんどが海水を煮詰めた