札幌・南警察署は2026年6月26日、窃盗の疑いで札幌市中央区の75歳の女と48歳の女を現行犯逮捕しました。2人は26日午前10時40分ごろ、札幌市中央区のスーパーマーケットでトマト1パック（販売価格535円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人は親子で、一度トマトをかごに入れたあとに人目に付かない場所に移動し、母親がエコバックに入れて盗んだということです。店の警備員が2人の犯行を確認し