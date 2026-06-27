アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第22話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。キュアエクレール編の第2話となり、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」候補者の1人・家入しるくの物語が展開される。【画像】マジか！キュアアンサー＆キュアアルカナ共闘公開された場面カット28日放送の第22話「しるくの覚悟」は、