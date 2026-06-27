読売新聞が運営するユーザー投稿サイト「発言小町」では、家族や友人などの人間関係や、心や体の悩み、時事問題から身の回りのことまで、さまざまなテーマで意見交換が行われています。今回紹介するのは、「結婚25年。優しかった夫がモラハラ気質になってきた」という女性の相談です。年とともに気難しくなる、という話はよく聞きます。しかし今回の相談では、加齢による性格の変化だけでなく、育った家庭環境や長年の夫婦関係の積