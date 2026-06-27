薩摩川内市の配送会社の現金14万3000円を持ち逃げした疑いで本籍が神奈川県の男（23）が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定で本籍が神奈川県川崎市の無職の23歳の男です。 薩摩川内警察署によりますと、男は薩摩川内市で5月18日、当時働いていた薩摩川内市にある配送会社の車から、釣り銭や売上金あわせて14万3000円を盗んだ疑いがもたれています。 5月20日に配送会社の関係者が警察に「会社の現金を持