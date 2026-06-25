―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆結婚した後に絶望しないために…婚活中はあんなに優しく、理想のパートナーに見えたのに、結婚が決まった途端、あるいは入籍した直後に態度が急変して「モラハラ（モラルハラスメント）」の怪物に変貌してしまう……。そんな恐ろしいケースは避けたいですよね。結婚した後に「こんなはずじゃなかった」と絶望し