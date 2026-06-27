女優の内田有紀（50）が27日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。自身の趣味について語る場面があった。MCの庄司智春に「家で料理はされるんですか？」と聞かれた内田は「仕事になっちゃうと外食ですけど、でもキャンプでご飯作るの好き」。藤本美貴が「えっ行かれるんですか！？」と驚くと「うん！キャンプ大好きです」と応じた。テントも張るといい、キャンプ飯は「うちは七輪でやるんです」と