山梨県東部を震源とする最大震度６弱を観測した地震は、発生が２６日夜と遅い時間で、急きょ避難所に身を寄せた外国人観光客らが不安な一夜を過ごした。２７日朝は、疲れ切った表情でスーツケースを手にする観光客や、がれきの後片付けを始める住民らの姿が見られた。震度６弱を観測した同県富士河口湖町が開設した避難所には、１３人が身を寄せた。米国から訪れた医師（５７）は、家族と滞在していた町内の宿泊施設で地震に遭