歯科医院で日常的に行われている治療行為。その裏側で、これまで見過ごされがちだった「ある資源」が思わぬ注目を集めている。患者の口腔内から取り外された銀歯や詰め物だ。近年の貴金属価格の高騰を背景にその価値が急激に見直される中、現場では“事件”も発生している。 舞台となったのは京都府内の歯科クリニック。2025年8月、患者の口内から取り除かれた銀歯を無断で持ち出し、業者に売却して現金化していたとして、同クリ