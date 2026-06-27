よほど頭にきたのか。【もっと読む】《独自》国民民主の千葉県連“激ヤバ”パワハラ証拠音声を入手！問われる玉木代表のガバナンス能力国民民主党の玉木雄一郎代表が週刊文春に噛みついている。2024年4月に実施された衆院東京15区補選をめぐり、国民民主に公認を取り消され、6カ月後に自殺した高橋茉莉さん（享年27）の父親の告発記事を掲載されたからだ（7月2日号）。文春が報じた父親の説明によると、娘の死の2カ月後、後