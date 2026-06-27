「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（45）が27日、自身のインスタグラムを更新。AI写真が話題を呼んでいる。「おはようございます」と書き出した樽美酒。写真にはAI生成された“チビ樽美酒”を添えた、白塗りメイク封印の姿をアップした。天気悪い日続くみたいなのでくれぐれも気をつけましょうね」とコメント。「金曜日、さぁファイトです」と伝えた。ファンからは「かわいい妖精がいっぱいいる」「この写真は……やば