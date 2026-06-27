鉄道、国道、上水道がないのに住みここち全国1位 北海道・東川町現代ビジネス

鉄道、国道、上水道がないのに住みここち全国1位 北海道・東川町

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ノンフィクション作家の神山典士氏が、北海道・東川町についてつづった
  • 鉄道、国道、上水道がない小さな町だが、8600人程度の人口は少しずつ増加
  • 大東建託の「街の住みここちランキング」では2年連続で全国1位に輝いた
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