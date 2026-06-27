タレントのJOYが、自身の公式Xを更新。先月、宅配ピザを注文し、崩れた状態で届いた写真を投稿するとネット上で話題になったが、再び珍事件が起きたことを報告した。【写真】形ぐちゃぐちゃ！想像以上に酷い…JOYに届いた宅配ピザJOYは、定期的に株や家族のことなど私生活について語っているが先月、「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と、形が崩れたピザの写真を公開。続けて「こんなに