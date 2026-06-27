タレントの中山秀征が２７日、日本テレビ系「シューイチ」で、２０日の放送途中で番組を抜け、サッカーワールドカップ観戦に出かけた後日談を語った。冒頭のあいさつで中山は「先週土曜日は、番組途中でメキシコの方に移動させていただきました」と切り出し「無事に着きまして、試合観戦、チュニジア戦、見事４−０。素晴らしい結果で」と喜んだ。会場がメキシコだったこともあり「私が寝たのが２日後でした。後は移動の中の