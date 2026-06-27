JR西日本によりますと、27日午後7時すぎ、神戸線の鷹取駅で普通列車が、ホームの停止位置を約250メートル行き過ぎて停車したということです。 7両編成の列車すべてがホームを通り過ぎた状態で止まったといい、列車の最後尾からホームの先端までは約100メートルの距離だったということです。 列車は次の新長田駅まで進み、鷹取駅で降車予定だった乗客らに対しては車内放送で、降車後反対向きの列車