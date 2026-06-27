◇FIFAW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は26日（日本時間27日）、1次リーグ6試合が行われた。A組3位で決勝トーナメント進出の可否が他組の結果待ちとなっている韓国は崖っ縁に立たされた。韓国は24日（同25日）の1次リーグ最終戦で南アフリカ（同60位）と対戦。引き分け以上で2位通過が決まる大事な一戦で、後半18分に失点して敗戦。まさかの3位転落となった。26日終了時点で韓国は3位グループ中で暫定8