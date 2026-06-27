北海道・稚内警察署は2026年6月27日、稚内市内の小学校の女子トイレに侵入した建造物侵入の疑いで、自称・豊富町の会社員の男（44）を現行犯逮捕しました。警察によりますと男は27日午前3時50分ごろ、稚内市港4丁目の稚内港小学校に、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。男は1階女子トイレの無施錠の窓から侵入しましたが、警備会社の警報により、現場にかけつけた警察官に逮捕されたということです。警察によりますと、