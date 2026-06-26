タレントの重盛さと美が好きな男性のタイプを明かし、共演者たちが騒然とする一幕があった。【映像】重盛の「好きなタイプ」告白に共演者が困惑6月26日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして花村想太（Da-iCE）と重盛さと美が登場。男性を勘違いさせてしまう女性のあざとい行動について徹底検証した。